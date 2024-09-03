نقابات واتحادات العراق تطالب بوضع آلية للتعيين

وجاء في البيان خلال مؤتمر صحافي في بغداد، "نقف منددين ومستنكرين الأفعال الوحشية التي طالت أبنائنا من المهن الطبية".





كما طالب البيان وزارة التعليم العالي بـ"ضرورة التنسيق مع النقابات بوضع آلية للتعيين". وأضاف "لا ذنب لهم بالسياسات الخاطئة من الحكومات"، مطالبا بـ"تنفيذ قرار رئيس الوزراء بسد النقص واحالة المعتدين إلى المحاكم المختصة".كما طالب البيان وزارة التعليم العالي بـ"ضرورة التنسيق مع النقابات بوضع آلية للتعيين".

الى ذلك، قالت نقيب المحامين العراقيين احلام اللامي في ردها على سؤال لـ السومرية، "نتضامن مع اخوتنا بالنقابات والاتحادات كافة ونقف وقفة جادة مع الجميع".

وتابعت "سنشكل فريقا لمحاسبة المعتدين من المقصرين حتى من الرتب العسكرية".

وفي وقت سابق، تعرض عدد من متظاهري المهن الطبية والصحية، لإصابات وحملة اعتقالات بعد محاولات قوات الشغب تفريق تظاهرة لهم بالقوة أمام وزارة التخطيط وسط العاصمة .

ووجه رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، قيادة العمليات المشتركة بالتحقيق فيما حصل من ملابسات خلال تظاهرات خريجي المهن الصحية، كما وجه رئيس مجلس القضاء الاعلى، فائق زيدان، بالافراج عن جميع المعتقلين من أطباء الأسنان والصيادلة والمهن الصحية.