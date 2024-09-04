السجن 15 سنة بحق تاجر مخدرات في الانبار

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المدان ضبط بحوزته خمسة الاف حبة مخدرة من مادة المثيل أمفيتامين المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة 28/ اولا من قانون المخدرات و المؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".