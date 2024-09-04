خلال آب الماضي.. العدل تكشف أعداد المطلق سراحهم وفق أحكام قضائية مختلفة

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "العدد الكلي للمطلق سراحهم بالأفراج، والقرارات التمييزية، وانتهاء مدة المحكومية، بلغ 612 نزيلا ونزيلة بينهم 63 من النساء، و549 من الرجال".يشار الى إن دائرة الإصلاح العراقية تعلن عن إجراءاتها عبر تقريرها الشهري للدلالة على سرعة تنفيذها أوامر القضاء بإخلاء السبيل وعدم حصول اي تأخير.