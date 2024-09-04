في البصرة.. تخصيص لإنشاء مستشفى يساوي ضعفي موازنة كربلاء

وقال عدنان في حديث لـ السومرية نيوز، إن "موازنة ليست قليلة بالمقارنة مع باقي المحافظات، فعلى سبيل المثال ان خصصت مبالغ لإنشاء مستشفى تساوي ضعف موازنة محافظة كربلاء"، مشيرا الى ان "أسعار المشاريع مرتفعة جدا في البصرة، فضلا عن وجود مشاريع لا جدوى منها".وأضاف عدنان، أن "البصرة ليست فقيرة، وانما تمتلك أموالا كبيرة غير موزعة بصورة صحيحة"، لافتا الى ان "المحافظة تحتاج الى إدارة حكيمة لإدارة المشاريع، وذلك لضمان عدم الهدر في المال العام".