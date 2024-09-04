تعليق نيابي على مؤتمر رئيس النزاهة: هل يجرؤ على محاسبة أحد المسؤولين في الإقليم

وقالت عبد الواحد في منشور على منصة "أكس" تابعتها السومرية نيوز" "استغربت كثيراً حين شاهدت رئيس هيئة النزاهة في أربيل يتحدث عن ملفات فساد تتعلق ببغداد أثناء مشاركته في مؤتمر نظمه الفاسدون في أربيل لمكافحة الفساد! ".وأضافت: "شيء مضحك، فلم نشاهد في أربيل استجواباً واحداً لأي مسؤول في حكومة الإقليم منذ أكثر من ٣٠ عاماً.. وليت جناب رئيس هيئة النزاهة الوطنية يبلغنا هل يجرؤ على محاسبة أحد من المسؤولين في الإقليم بتهمة تضخم الأموال؟".وختمت: "نحن نقدِّر جهودكم ونتمنَّى أن تكون هناك ملاحقات للفاسدين أينما كانوا، لكنك أدركتَ صعوبة الحديث عن مكافحة الفساد في مكان لا يؤمن حكَّامه سوى بالفساد والعنتريات".