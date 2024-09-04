لماذا اصبح التعيين في العراق حلم وصعب المنال؟

السومرية نيوز – محلي

ذكرت الناشطة السياسية نهاد الشمري، ان التضخم الاقتصادي والترهل الوظيفي أثرا سلبا على قدرة الحكومة لاستيعاب جميع الخريجين.

وقالت الشمري في تصريح صحفي ان "التضخم الاقتصادي والترهل الوظيفي قد أثرا سلبا على قدرة الحكومة على استيعاب جميع الخريجين"، مبينا ان "الحكومة الحالية تتحدث عن تفعيل القطاع الاقتصادي الخاص والمشترك بغية إنجاز حلول لهذا الملف وتوفير فرص عمل، لكن هذا الموضوع يتطلب وقتا وخططا وهو ليس حلا آنيا ولذلك خرج الطلاب ليطالبوا بحقوقهم وإيجاد حلول سريعة للمشكلة".

وعزت الشمري "سبب عدم وجود ميزانية لتعيين خريجي المهن الصحية إلى أخطاء حكومية".

وأوضحت أن "الحكومة العراقية توسعت في السنوات الأخيرة في منح رخص لجامعات أهلية بدأت تنافس الجامعات الحكومية وتخرج أعدادا هائلة من الخريجين، مما دفع الدولة إلى إيقاف التعيينات في القطاع الحكومي بسبب هذه الأخطاء"، مشيرة إلى أن "التوسع في الجامعات الأهلية فاقم مشكلة التوظيف".

وبينت ان "هذه السياسات الخاطئة حرمت خريجي الجامعات الحكومية ذات المعدلات العالية جدا من حقهم في التعيين لأن هناك جامعات أهلية بدأت تنافس هذه الكليات بمعدلات أقل بكثير، إذ يدفع فيها الطالب أموالا كثيرة حتى يتخرج ويساوي الطالب الحكومي، وذلك بدون وجود دراسات لقياس مدى جدوى خريجي هذه الجامعات".