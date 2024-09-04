ما هي ضوابط شراء خدمة الخمس سنوات من الضمان الاجتماعي؟

السومرية نيوز – محلي

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عن ضوابط شراء خدمة لغاية خمس سنوات من الضمان الاجتماعي.

وقالت المدير العام لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال خلود حيران في بيان تابعته السومرية نيوز، إن "الدائرة أصدرت أول قرار خاص بموضوع شراء الخدمة استنادا لأحكام المادة (33) من القانون"، مشيرة الى أن "أهم شروط شراء الخدمة ان يكون العامل مضموناً، ومستوفياً لشرط العمر حسب نص المادة (29) من القانون، إذ يحق له شراء الخدمة على أن لا تتجاوز الخمس سنوات".

وأضافت، أن "تسديد الاشتراكات عن الخدمة التي جرى شراؤها بنسبة 17% محسوبة على أساس معدل أجر العامل للسنوات الخمسة الأخيرة المسدد عنها الاشتراك، على أن لا يقل عن الحد الأدنى لأجر العامل".