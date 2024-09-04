الديوانية.. عقوبتان بحق أصحاب المولدات غير الملتزمين

وقال رئيس لجنة الطاقة في مجلس المحافظة أحمد صكر الباشات في حديث لـ السومرية نيوز، "كان بالأمس هناك اجتماع مع جهاز الامن الوطني بخصوص تلكؤ أصحاب المولدات بساعات التشغيل".

وأضاف "يوم غد ستخرج فرقهم لرصد المولدات التي لا تشغل في الوقت المحدد الذي حدده مجلس المحافظة من 11.15 صباحا الى 5.15 فجرا وبسعر 8 الاف دينار".

ولفت الى أن "أغلب المحافظات في شهر أيلول تعود للتشغيل الشتوي من 12 ظهرا الى 12 ليلا وسيتم الإبقاء على التوقيت الصيفي في هذا الشهر لارتفاع درجات الحرارة"، مشددا بالقول "الذي لا يلتزم أما التوقيف أو الغرامة".