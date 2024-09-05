طقس العراق.. ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة مطلع الاسبوع المقبل

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن " طقس البلاد ليوم غد الجمعة سيكون صحواً، ودرجات الحرارة على العموم مقاربة لليوم السابق، والرياح تنشط في الاقسام الشرقية من المنطقة الجنوبية مسببة تصاعد غبار خفيف "، مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى في وذي قار 44، ودهوك والسليمانية 37 والانبار وديالى وبابل 42، وكربلاء المقدسة 43، والنجف الأشرف 45، والبصرة وميسان 46".وأضافت، أن "طقس يوم السبت سيكون صحواً، ودرجات الحرارة على العموم مقاربة لليوم السابق".وبينت الهيئة، أن " الاحد سيكون الطقس صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وغائماً جزئياً في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ومقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية".وتابعت أن "طقس يوم الاثنين المقبل سيكون صحواً مع ظهور بعض الغيوم، ودرجات الحرارة على العموم ترتفع قليلا".