الإعلان عن إزالة الألغام المعترضة للمشاريع النفطية بـ4 محافظات

وقال مسؤول المكتب الإعلامي في دائرة شؤون الألغام التابعة للوزارة مصطفى حميد مجيد، إن الألغام كانت تعترض المشاريع النفطية في وميسان والمثنى وذي قار، إذ تمت إزالتها بإشراف مباشر من الدائرة وتنفيذ من قبل الجهات المخوّلة منها.وأضاف أن الدائرة أشرفت أيضاً على تطهير مساحة تتجاوز 9 كيلومترات مربعة من بادية التي كانت ملوثة بالذخائر العنقودية، وتم استثمارها من قبل هيئة الحشد الشعبي لإقامة مشاريع زراعية عليها، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.ولفت إلى الإشراف على تطهير طريق السكك الحديدية الرابطة بين الأنبار وبغداد والتي كانت ملوثة بالعبوات الناسفة، ويأتي ذلك ضمن إجراءات وزارة البيئة لرفع المخلفات الحربية أو الألغام من المواقع التي تنتشر فيها بعد القيام بعمليات مسحها بالتنسيق مع الجهات المعنية.ونفذت دائرة شؤون الألغام خلال المدة الماضية المرحلة الأولى من حملة تسجيل ضحايا الألغام والمخلفات الحربية والعمليات الإرهابية والأخطاء العسكرية ضمن محافظة لإدخالهم ضمن قاعدة البيانات بهدف منحهم الخدمات الصحية والاجتماعية.