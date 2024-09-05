ظاهرة غامضة ومرعبة.. نفوق جماعي لآلاف الحمام في إحدى مزارع بابل (فيديو)

ويرصد الفيديو اعداد هائلة من الحمام النافق بالقرب من إحدى المطاحن الأهلية داخل مزرعة في مدينة الحلة مركز محافظة .وتفاعل المئات مع الفيديو وطالبوا بضرورة تدخل الجهات المعنية لتقصي الحقائق والتوصل الى أسباب نفوق هذه الحيوانات والتعرف على مدى خطورة مسببات هذه الظاهرة الغريبة.