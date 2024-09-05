فرق حكومية لمتابعة أوضاع النازحين العائدين طوعاً لمنع هجرتهم العكسية

وقال الوكيل الإداري في الوزارة كريم النوري إنَّ وزارته شكّلت فرقاً من موظفي الوزارة ضمن دوائر فروع الهجرة في المحافظات المحرَّرة، وتحديداً في مناطقها التي شهدت عودة طوعية للنازحين خلال المدة الماضية. وأضاف أنَّ مهمة هذه الفرق ستكون متابعة أوضاع العائدين طوعاً ضمن مناطق سكناهم الأصلية بهدف منع نزوحهم العكسي، لاسيما في مناطق سكناهم الأصلية، مؤكداً أنها ما زالت تفتقر للخدمات ومقومات الحياة، منوهاً بأنَّ وزارته تعمل على تسليم كل عائد منحة الأربعة ملايين دينار وفق آلية منظمة تضمن حقوقهم كعائدين طوعاً.النوري كشف ايضاً، عن وجود رغبة كبيرة من الإيزيديين بالعودة، وبالفعل عاد الكثير منهم إلى مناطقهم الأصلية، بيد أنَّ بعض المشكلات الاجتماعية واجهتهم بعد العودة وتعهدت وزارتا الهجرة الاتحادية ونظيرتها في الإقليم بحمايتهم وعدم المساس بهم، وتأمين استقرارهم في مناطقهم دون أن تواجههم أي مضايقات، وهو ما تشدد وزارته على أن تعمل على تحقيقه، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.