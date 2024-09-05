16 جهة حكومية تبدأ التحقيق في ظاهرة نفوق الحمام في بابل

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بناءً على المعلومات المتوفرة في مقطع الفيديو المتداول والمؤشرات الأولية للتحقيقات التي أجرتها قيادة شرطة محافظة بابل، فإننا نود توضيح ما يلي: تم تشكيل فريق عمل متخصص من قيادة شرطة المحافظة ممثلة بمدير قسم العلاقات والإعلام ومدير قسم شرطة المحاويل، الى جانب الدفاع المدني، والامن الوطني، والاستخبارات ومكافحة الارهاب ، والجريمة الاقتصادية، والمخابرات. والاستخبارات والامن. وكذلك دوائر الدولة التخصصية من البيئة، والموارد المائية، والزراعة، والبيطرة، والصحة، والتجارة، والرقابة التجارية ،والطبابة العدلية وباقي الدوائر الحكومية المختصة".وأضافت القيادة، "وبعد الاطلاع على اوليات المطحنة، وذلك للوقوف على حقيقة الأمر والاستقصاء عن أسباب نفوق الطيور، تبين أن الموقع هو عبارة عن مخزن للحبوب مملوك لشركة خاصة، وليس مطحنة، معمل خاص بتفريغ وتنقية الذرة الصفراء، كما تم أخذ عينات من الحبوب والطيور النافقة لإجراء الفحوصات اللازمة لتحديد سبب نفوق الطيور".وتابعت القيادة، أنه "تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من قبل الفريق المتخصص، وسيتم عرض القضية على القضاء، كما ستصدر نتائج التحاليل المخبرية قريباً لتحديد السبب الدقيق لنفوق الطيور، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين".وأكدت شرطة بابل، على "الالتزام بمتابعة هذا الملف بشكل دقيق، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية البيئة والصحة العامة".