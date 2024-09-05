هيئة الحج تنشر النسب والفئات العمرية المشمولة بقرعة الحج (صورة)

نشرت الهيئة العليا للحج والعمرة، اليوم الخميس، النسب والفئات العمرية المشمولة بقرعة الحج للأعوام الثلاثة القادمة.

ونشرت الهيئة على موقعها الرسمي منشورا تابعته السومرية نيوز، الفئات العمرية المشمولة بقرعة الحج:



1. من سن 18_29 نسبة الفوز 10٪



2. من سن 30_49 نسبة الفوز 30٪



3. من سن 50 فما فوق نسبة الفوز 60٪