بعمر الـ 11عاماً.. احباط عملية بيع طفلة في بغداد

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الاتجار بالبشر أحبطت عملية بيع طفلة تبلغ من العمر (11) سنة من قبل والدها مقابل مبلغ مالي في محافظة بغداد/ جانب الرصافة، وذلك بعد ورود معلومات لدى مفارز الوكالة عن نية متهم القيام ببيع ابنته".واضافت، انه "على الفور تم تشكيل فريق عمل واستنفار الجهود الاستخبارية والقاء القبض على والدها بالجرم المشهود"، مشيرة الى ان "المتهم أُحيل الى الجهات القضائية المختصة لينال جزاءه العادل".