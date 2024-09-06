مواصفات "كاراكال H225M" التي تعاقد العراق على شرائها

السومرية نيوز – محلي

تعاقدت الحكومة العراقية على شراء 14 مروحية من "إيرباص" بينها 12 مقاتلة متعددة المهام من طراز "كاراكال H225M"، لتعزيز القدرات الدفاعية.

ووقع العقد مدير فرع "إيرباص هيليكوبترز" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أرنو مونتالفو ومدير المديرية العامة للتسليح والتجهيز في وزارة الدفاع العراقية اللواء محمد حسين مولى، بحضور وزير الدفاع ثابت العباسي والسفير الفرنسي لدى العراق باتريك دوريل.

وأوضحت السفارة الفرنسية في لفرانس برس أن "الاتفاق يشمل ما مجموعه 14 مروحية بينها 12 مقاتلة من طراز "كاراكال H225M".

ويبدأ التسليم اعتبارا من مطلع العام 2025 على أن يستغرق عدة أشهر، لكن لم يتم الكشف عن قيمة العقد.

وقال دوريل في كلمة مقتضبة في ختام المراسم إن "توقيع اليوم هو ثمرة مناقشات طويلة الأمد بين رئيس الجمهورية الفرنسي ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني"، مضيفا "نفتخر اليوم بأننا حققنا هذه النتيجة التي ستمكّن العراق من تعزيز قدراته وسيادته".

من جهته، أكد العباسي أن هدف الاتفاق يهدف لتعزيز قدرات الجيش العراقي وطيرانه".

وتُستخدم مروحية "كاراكال H225M" الثقيلة (11 طنا) في مهام البحث والإنقاذ والنقل والهجوم أو حتى القوات الخاصة.

ولطالما تؤكد وباريس رغبتهما في تعزيز تعاونهما الثنائي في مجال الدفاع.

وتنشر فرنسا في العراق قوات منضوية في التحالف الدولي الذي أنشأته واشنطن في العام 2014 لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية.

وتابع دوريل أن "قواتنا حاربت سويا الإرهاب وتنظيم داعش"، مضيفا "يمكنكم الاعتماد على فرنسا للمساهمة في تعزيز سيادة البلد وأمنه (...) وعلى قواتنا المسلحة ومختلف الصناعيين لدينا (...) من أجل تعزيز هذه العلاقة في كل المجالات".

وأكد مونتالفو لفرانس برس أن "هدف إيرباص هو تسليم المروحيات في أسرع وقت ممكن لأن ذلك حاجة عملياتية ملحة بالنسبة للجيش العراقي، لذلك هدفنا هو تلبية هذه الحاجة".

وذكّر أن "الجيش العراقي يستخدم بالفعل منتجات من صنع إيرباص"، لافتا إلى أن "مقاتلات كاراكال H225M "تشبه المروحيات التي يشغلها سلاح الجو الفرنسي، ما يُعد رمزًا للتعاون بين بلدينا".