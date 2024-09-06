اصابة خطيرة لشاب اقدم على الانتحار شرقي بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، باصابة شاب بجروح خطيرة نتيجة اقدامه على الانتحار بمسدس شرقي .

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "شاباً من مواليد 2009 اصيب بجروح بالغة نتيجة اطلاقه النار على نفسه من سلاح نوع مسدس بدافع الانتحار داخل داره ضمن منطقة الطالبية شرقي بغداد".



واضاف، انه "تم نقله الى المستشفى وحالته خطرة".