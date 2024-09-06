اخماد حريق داخل مطعم في بغداد

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Biotic
من
03:00 PM
الى
03:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
إصابة شرطي مرور طعنا بالسكاكين شرقي بغداد
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-499249-638612309370374631.jpeg
اخماد حريق داخل مطعم في بغداد
محليات
2024-09-06 | 10:43
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,010 مشاهدة
افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، باندلاع حريق داخل احد المطاعم في
بغداد
.
وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل احد المطاعم ضمن الشارع الخدمي في ساحة ميسلون ضمن بغداد".
واصاف، انه "لم يتم تسجيل اي اصابات، والخسائر مادية فقط".
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
بغداد.. اختناق رجل بحريق منزله وامرأة تبعث مسلحاً لقتل طليقها المحامي
14:25 | 2024-09-02
اندلاع حريق داخل أسواق في مرآب وسط بغداد
15:53 | 2024-08-31
بالصور.. حريق يحول سوقاً للبسطات الى رماد في بغداد
10:44 | 2024-08-25
مصرع طفلين نتيجة حريق داخل منزلهم شرقي بغداد
08:10 | 2024-08-22
حريق
بغداد
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
السومرية تنشر أسماء الحجاج الفائزين في 14 محافظة للسنوات الثلاث المقبلة
محليات
69.66%
03:00 | 2024-09-06
السومرية تنشر أسماء الحجاج الفائزين في 14 محافظة للسنوات الثلاث المقبلة
03:00 | 2024-09-06
تردد القنوات الناقلة لمباراة العراق وعمان في تصفيات كأس العالم 2026
رياضة
12.77%
06:16 | 2024-09-05
تردد القنوات الناقلة لمباراة العراق وعمان في تصفيات كأس العالم 2026
06:16 | 2024-09-05
هيئة الحج تنشر النسب والفئات العمرية المشمولة بقرعة الحج (صورة)
محليات
9.82%
12:46 | 2024-09-05
هيئة الحج تنشر النسب والفئات العمرية المشمولة بقرعة الحج (صورة)
12:46 | 2024-09-05
حالته غير مستقرة.. هل تعرض أيمن حسين لنزيف في قلبه ونقل للكويت؟
رياضة
7.75%
03:41 | 2024-09-06
حالته غير مستقرة.. هل تعرض أيمن حسين لنزيف في قلبه ونقل للكويت؟
03:41 | 2024-09-06
المزيد
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
06-09-2024 | 2024
13:30 | 2024-09-06
العراق في دقيقة
06-09-2024 | 2024
13:30 | 2024-09-06
واتساب
فوز المنتخب الوطني 6-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-06
واتساب
فوز المنتخب الوطني 6-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-06
علناً
اهم الاعتراضات على قانون الاحوال الشخصية - الحلقة ١٣ | الموسم 3
16:30 | 2024-09-05
علناً
اهم الاعتراضات على قانون الاحوال الشخصية - الحلقة ١٣ | الموسم 3
16:30 | 2024-09-05
Celebrity
عازفة الـ تشيلو شمايل - الحلقة ٢١ | season 3
14:30 | 2024-09-05
Celebrity
عازفة الـ تشيلو شمايل - الحلقة ٢١ | season 3
14:30 | 2024-09-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ آيلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ آيلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-05
Morning Live
بين التعليم الحكومي والأهلي كيف نختار الطريق الأفضل - حلقة ١٠٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-05
Morning Live
بين التعليم الحكومي والأهلي كيف نختار الطريق الأفضل - حلقة ١٠٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-05
ناس وناس
واسط السوق المسقف - الحلقة ١٠٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-05
ناس وناس
واسط السوق المسقف - الحلقة ١٠٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-05
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 5-9-2024 | 2024
02:30 | 2024-09-05
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 5-9-2024 | 2024
02:30 | 2024-09-05
بعد التحري
شبكة تنصت وابتزاز .. ضحاياها مسؤولون وادواتها حكوميون - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
16:30 | 2024-09-04
بعد التحري
شبكة تنصت وابتزاز .. ضحاياها مسؤولون وادواتها حكوميون - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
16:30 | 2024-09-04
استديو Noon
خلي انسولف 4-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-04
استديو Noon
خلي انسولف 4-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-04
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
06-09-2024 | 2024
13:30 | 2024-09-06
العراق في دقيقة
06-09-2024 | 2024
13:30 | 2024-09-06
واتساب
فوز المنتخب الوطني 6-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-06
واتساب
فوز المنتخب الوطني 6-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-06
علناً
اهم الاعتراضات على قانون الاحوال الشخصية - الحلقة ١٣ | الموسم 3
16:30 | 2024-09-05
علناً
اهم الاعتراضات على قانون الاحوال الشخصية - الحلقة ١٣ | الموسم 3
16:30 | 2024-09-05
Celebrity
عازفة الـ تشيلو شمايل - الحلقة ٢١ | season 3
14:30 | 2024-09-05
Celebrity
عازفة الـ تشيلو شمايل - الحلقة ٢١ | season 3
14:30 | 2024-09-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ آيلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ آيلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-05
Morning Live
بين التعليم الحكومي والأهلي كيف نختار الطريق الأفضل - حلقة ١٠٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-05
Morning Live
بين التعليم الحكومي والأهلي كيف نختار الطريق الأفضل - حلقة ١٠٥ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-05
ناس وناس
واسط السوق المسقف - الحلقة ١٠٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-05
ناس وناس
واسط السوق المسقف - الحلقة ١٠٢ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-05
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 5-9-2024 | 2024
02:30 | 2024-09-05
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 5-9-2024 | 2024
02:30 | 2024-09-05
بعد التحري
شبكة تنصت وابتزاز .. ضحاياها مسؤولون وادواتها حكوميون - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
16:30 | 2024-09-04
بعد التحري
شبكة تنصت وابتزاز .. ضحاياها مسؤولون وادواتها حكوميون - الحلقة ٢٠ | الموسم 4
16:30 | 2024-09-04
استديو Noon
خلي انسولف 4-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-04
استديو Noon
خلي انسولف 4-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-04
اخترنا لك
الحصيلة الاولية 20 شخصاً.. مداهمة لمجموعة من "التلخانات" في بغداد
14:01 | 2024-09-06
التربية تصدر توجيهاً بشأن الكتب المدرسية
12:53 | 2024-09-06
مخالفين لشروط الاقامة.. اعتقال 19 اجنبياً في كربلاء
11:52 | 2024-09-06
اصابة خطيرة لشاب اقدم على الانتحار شرقي بغداد
09:16 | 2024-09-06
حياة علي انتهت على يد اخوة زوجته.. ما القصّة؟
07:45 | 2024-09-06
عودة العمل بالوقت السابق للدوام الرسمي... ما رأي المواطنين؟
07:16 | 2024-09-06
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
برأيك، ما سبب تأخر توزيع الرواتب في بعض الدوائر الحكومية؟
عدم توفر سيولة كافية
عدم توفر سيولة كافية
التدقيق بالقوائم
التدقيق بالقوائم
لا أعلم
لا أعلم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.