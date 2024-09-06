اخماد حريق داخل مطعم في بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، باندلاع حريق داخل احد المطاعم في .

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل احد المطاعم ضمن الشارع الخدمي في ساحة ميسلون ضمن بغداد".

واصاف، انه "لم يتم تسجيل اي اصابات، والخسائر مادية فقط".