التربية تصدر توجيهاً بشأن الكتب المدرسية

وذكر بيان للوزارة ورد لـ السومرية نيوز، انه "وجه وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، قسم التفتيش التربوي وشعبه في المديريات العامة للتربية كافة بالنزول الميداني وأخذ دورهم الحيوي في متابعة وتقييم عملية الاستلام من المخازن المركزية حتى التسليم الى الإدارات المدرسية".كما وجه "باستنفار الجهود يومي الجمعة والسبت لحين إغلاق ملف توزيع الكتب تحت إشراف مدير عام الشؤون الإدارية اسيل العبادي".