الحصيلة الاولية 20 شخصاً.. مداهمة لمجموعة من "التلخانات" في بغداد

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، انه "باشراف قائد شرطة الكرخ داهمت شرطة الكرخ مجموعة من التلخانات التي يتم اللعب بها الريسزز والكينو والقمار ".واضاف، ان "تم اعتقال 20 شخصاً كحصيلة اوليةوالعملية مستمرة".