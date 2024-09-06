استعادة عجلة مسروقة والقبض على أحد السارقين في بابل

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "في إطار جهودها المتواصلة لمكافحة الجريمة، بإشراف مباشر من قبل قائد شرطة بابل، اللواء علي كامل الحسناوي نفذت مفارز قسم مكافحة الإجرام - شعبة عملية أمنية دقيقة أسفرت عن استعادة عجلة لاندكروزر مسروقة والقبض على أحد أفراد العصابة التي نفذت الجريمة".واضافت، انه "تمكنت الأجهزة الأمنية من تحقيق هذا الإنجاز بفضل البحث الدقيق والتحري المتواصل ومتابعة كاميرات المراقبة، حيث تمكنت من تعقب خط سير العجلة المسروقة وتحديد مكانها بدقة عالية داخل مدينة الحلة".واشارت الى انه "وبالتنسيق مع السلطة القضائية، تم القبض على المتهم الذي اعترف بارتكابه الجريمة، وتم توقيفه على ذمة القضية، وفقاً لأحكام المادة 446 من قانون العقوبات".