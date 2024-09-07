كربلاء.. تحديات بيئية برفع مئات الاطنان من النفايات يوميا بسبب عدم وجود معامل لتدويرها.

على الرغم من الوعود الحكومية بإنشاء معامل لتدوير النفايات الا ان هذا المشروع لم يبصر النور حيث تشهد مدينة يوميا رفع مئات الاطنان من النفايات الامر الذي انعكس على الواقع البيئي في المحافظة.هل تكون إعادة التدوير النفايات الحل المستدام؟.. شاهد ما قاله مدير بلدية في هذا التقرير من السومرية.