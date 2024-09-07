احدهم يمتحن بديلا عن طالب آخر.. الامن الوطني يقبض على 5 متهمين

السومرية نيوز – امني

اعلن جهاز الامن الوطني، القبض على 5 متهمين، احدهم يمتحن بديلا عن طالب آخر.

وقال الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " مفارزنا في محافظتي الأنبار والبصرة تمكنت من إلقاء القبض على 5 متهمين أحدهم يعد المصدر الرئيس لسماعات الغش الإلكتروني في وقبل محاولته الهروب خارج البلاد، وآخر في الأنبار كان يؤدي الامتحان بديلا عن الطالب المسجل لدى المدرسة من خلال تزوير البطاقة الامتحانية والهوية".

وأضاف ان "الثلاثة الآخرين ضبط بحوزتهم سماعات غش إلكتروني استخدموها أثناء أداء الامتحان"، لافتا الى انه "جرى إحالة المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق القانون".