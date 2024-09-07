تربية واسط تكشف عن مطالبها للتخلص من الدوام الثلاثي وتوجه دعوة "مهمة"

وقال العتابي في حديث للسومرية نيوز، إن "محافظة بحاجة لإنشاء أكثر من 350 مدرسة جديدة لتحقيق نظام دوام مدرسي أحادي، بهدف التخلص من الدوامات المزدوجة والثلاثية، ورفع مستوى جودة التعليم في المنطقة".واكد: "وجود حوالي 48 مدرسة مؤقتة (كرفانية) في مختلف أنحاء محافظة واسط"، مشددا على "أهمية تعزيز تطوير المنشآت التعليمية بهدف تحقيق تحسين مستمر في بيئة التعليم".وأشار العتابي إلى "مشروع رقم 1 والذي يعتبر الأول من نوعه في المحافظة، والذي تم إطلاقه بالتعاون مع الأمانة العامة لرئاسة الوزراء ووزارة التربية، بهدف القضاء على المدارس التالفة وتحويلها لشركات متخصصة لضمان السرعة والكفاءة في تطوير وتحسين المدارس الكرفانية".ودعا: "أولياء أمور الطلبة في محافظة وعلى مستوى العراق أيضا إلى عدم شراء الكتب المدرسية من الأسواق المحلية"، مشيرا إلى "عمل وزارة التربية على توزيع الكتب المنهجية بشكل مجاني على جميع المدارس الابتدائية والثانوية في البلاد".