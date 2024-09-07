الموارد تعلن إدراج "كهريز حاجي بيخان السفلي" ضمن قائمة التراث العالمي

جاء ذلك خلال اجتماعات المجلس التنفيذي الخامس و السبعون للجنة الدولية للري و البزل ICID و المنعقدة في مدينة سدني الأسترالية للفترة من 1 – 7 أيلول 2024.وذكر بيان للوزارة، انه "تم خلال الاجتماعات الإعلان عن ضم كهريز حاجي بيخان السفلي في محافظة ضمن قائمة التراث العالمي لمنشآت الري باعتباره انجازا هندسيا لبناء قنوات مائية تحت الأرض، والذي تطلب فهما عميقا لعوامل مختلفة كانحدار تضاريس الأرض و عمق منسوب المياه الجوفية قبل مائة و خمسون عاما لتوفير مياه الري للأغراض الزراعية و المنزلية".وجاء هذا الإنجاز، وفق البيان، "بعد جهود وزارة الموارد المائية و على رأسها وزير الموارد المائية و الوكيل الفني رئيس اللجنة الوطنية العراقية للري و البزل لإدراج منشأتنا التراثية للري في هكذا محافل و التعريف بها دوليا".