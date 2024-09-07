المرور تكشف حقيقة إغلاق جسر الجادرية لـ200 يوم

وذكر بيان للمديرية ورد لـ السومرية نيوز، انه "لا صحة للأخبار المتداولة حول إغلاق او قطع جسر الجادرية للصيانة والأعمار لمدة 200 يوم".وبينت المرور، أنه "تم شطر الطريق لغرض التهيؤ لتأثيث الطريق فبل بداية الاعمال وستكون مدة الأعمال ١٥ يوم لكل جانب من الرصافة باتجاه الكرخ وبالعكس".