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لليوم الثاني.. مداهمات على صالات القمار واعتقالات بالجملة في بغداد
محليات
2024-09-07 | 14:38
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,616 مشاهدة
أعلنت قيادة شرطة بغداد/الكرخ، اليوم السبت، مداهمة صالات للقمار واعتقال 15 مخالفاً في
بغداد
لليوم الثاني على التوالي.
وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بأشراف قائدها اللواء الحقوقي عدنان حسن داهمت قيادة شرطة
بغداد
الكرخ صالة تستخدم للعب القمار والدمبلة".
وأضافت، انه "تم اعتقال أكثر من ١٥ مخالف ومخالفة ضمن منطقة حي حطين".
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