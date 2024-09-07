لليوم الثاني.. مداهمات على صالات القمار واعتقالات بالجملة في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بأشراف قائدها اللواء الحقوقي عدنان حسن داهمت قيادة شرطة الكرخ صالة تستخدم للعب القمار والدمبلة".وأضافت، انه "تم اعتقال أكثر من ١٥ مخالف ومخالفة ضمن منطقة حي حطين".