اندلاع حريق في بناية وسط كربلاء (فيديو)

أفاد مصدر محلي، مساء السبت، باندلاع حريق في بناية وسط .

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حريقا اندلع مساء اليوم، في بناية ثلاثة طوابق بشارع 60 في حي الملحق وسط المدينة".

وأضاف المصدر أن "ست فرق للدفاع المدني توجهت لاخماد الحريق"، مشيرا الى أنه "حتى الآن لا توجد خسائر بشرية، وانما مادية فقط".