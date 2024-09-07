مصرع وإصابة سبعة أشخاص بحادث سير في كركوك

أفاد مصدر محلي، بمصرع وإصابة سبعة أشخاص بحادث سير في محافظة .

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حادث سير مروع وقع باصطدام أربع عجلات في منطقة شوراو على أطراف مدينة كركوك".

وأضاف المصدر أن "الحادث أسفر عن ثلاث وفيات وأربع إصابات تم نقلهم الى مستشفى التعليمي".