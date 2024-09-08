الجرذان "تملأ" ناحية شيخ سعد في واسط وحتى المبيدات لا تكفي.. ماذا يجري؟

وقال مدير زراعة اركان مريوش، للسومرية نيوز إن "هناك انتشارا كبيرا للقوارض وتحديدا الجرذان في ناحية شيخ سعد"، مشيرا الى ان "مخاوف على محاصيل الركي والبطيخ حيث من المؤمل زراعة 20 الف دونم في الناحية".واشار مريوش الى ان "المديرية لديها خطة سنوية ربيعية وخريفية لمكافحة القوارض، وتجهزنا وزارة الزراعة بالمبيدات لكن حجم انتشار وكمية الجرذان الذي تم تبليغنا به كبير جدا ولا تكفيه المبيدات التي نمتلكها، وبدأ المزارعون يعتمدون على المبيدات التي يشترونها من السوق".ورجح مريوش ان يكون هذا الانتشار الكبير للقوارض ناجم عن جفاف المنطقة وانحسار المساحات الزراعية ما أدى لظهور الجرذان بشكل كبير"، مؤكدا انه "سيتم اعلام دائرة وقاية المزروعات في وزارة الزراعة ليتم ارسال المبيدات الخاصة خصوصا مع وجود خطة لزراعة الاف الدونمات من الركي والبطيخ من قبل بعض مزارعي ناحية شيخ سعد".