الوزارة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "حرصاً على تنظيم عمل المستشفيات الحكومية وضمان انسيابية دخول الزوار، ومنح الفرصة للكادر الصحي لمتابعة علاج المرضى الراقدين، تقرر تحديد مواعيد زيارة المرضى في المستشفيات والمراكز التخصصية على النحو التالي:- يوما (الاثنين والأربعاء) من الساعة (الثالثة - السابعة) مساءً تكون الزيارة مجاناً.- يوم الجمعة من الساعة (الثامنة - الثانية عشرة) صباحاً تكون الزيارة مجاناً.وأضاف أنه" سيتم استيفاء مبلغ قدره 5000 دينار عن كل زائر خارج الأوقات المحددة أعلاه".