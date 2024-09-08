يريدون إثابتًا بعدم استلامهم راتب.. عقود التربية يتكدسون أمام الحماية الاجتماعية في الديوانية

وقال مراسل السومرية ان تكدسا كبيرا حصل امام دائرة الرعاية الاجتماعية في محافظة الديوانية، نتيجة توافد عشرات موظفي ملحق عقود التربية، بعد ان طلبت منهم مديرية التربية كتاب تقاطع للتأكيد بأنهم لايستلمون راتبا من الحماية الاجتماعية، مشيرا الى ان هذا الزخم الكبير أدى لتدافع بين النساء والرجال واختناق بسبب الأجواء شديدة الحرارة.وأكد احد أصحاب العقود المتواجدين امام الدائرة للسومرية نيوز، ان ما حدث في دائرة الرعاية الاجتماعية اليوم من مآساة تتحمله مديرية التربية ، فمن غير المعقول ان تطلب مديرية بحجم مديرية التربية ان يذهب الناس لجلب كتاب تقاطع مع الحماية الاجتماعية، وكان الاجدر بالمديرية ان تبعث بكتاب الى دائرة الحماية للاستفسار عن أسماء المستفيدين وغير مستفيدين حتى لا تخلق فوضى وارهاقا للناس.وتشهد دوائر الرعاية الاجتماعية في المحافظات كافة أساسا زخما كبيرا بسبب كثرة المراجعين، لتكون خطوة ارسال عشرات موظفي ملحق عقود التربية كزخم إضافي يضاف الى الزخم الأصلي للمراجعين.