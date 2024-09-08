السوداني يهنئ باختيار الرئيس التنفيذي لإيرثلنك رئيساً للتحالف العالمي لمجالس الألياف الضوئية

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، هنأ الرئيس التنفيذي لشركة إيرثلنك في العراق، ورئيس مجلس توصيل الألياف الضوئية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، علاء جاسم، بمناسبة اختياره رئيساً للتحالف العالمي لمجالس توصيل الألياف الضوئية (FCGA)، بدورته القادمة، والذي يضم مجالس الألياف الضوئية للقارات الست".واضاف "بتحقيقه هذا الإنجاز، يكون أول عراقي يقود التحالف، في جهوده العالمية لتعزيز تبني تقنيات الألياف الضوئية وتقوية التعاون داخل مجال اتصالات الألياف الضوئية".