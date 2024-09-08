الكشف عن أسباب عدم إغلاق ملف النازحين في العراق

وقال سلمان، لـ السومرية نيوز، إن "برنامج عودة النازحين الى مناطقهم لم يكتمل حتى الان"، مُذكراً بأن "قرار مجلس الوزراء نص بأن تكون هنالك عودة للنازحين الى مناطقهم الاصلية في موعد اقصاه 31 تموز الماضي، لكن هذا لم يحدث بسبب عدم اكتمال البرنامج وعدم اقناع جميع النازحين بهذه العودة".وأشار إلى أن "هنالك مشاورات وحوارات مستمرة بين حكومتي وكردستان للاتفاق على الية دقيقة ومفصلة أكثر من ذي قبل، وان يكون هنالك تنسيقا مباشرة أكثر من ذي قبل حتى يكون البرنامج متكاملا".وأكد، على "حاجة النازحين لكل مقومات الحياة لكي يقتنعوا بالعودة"، مردفاً: "الأمن لم يحصل بشكل كامل، والمبالغ المقرة بـ4 ملايين دينار غير كافية ولم تولد قناعة لدى اغلبية النازحين"، لافتاً إلى أن "هذا المبلغ غير كاف لرفد حياتهم وبناء أو صيانة دورهم".وبين، أنه "تم تشكيل لجنة بين وكردستان للإسراع بحسم عودة النازحين"، مؤكداً أن حزبه (الديمقراطي الكردستاني) "أول الداعين لحل هذا الملف لأنه يمثل قضية إنسانية واجتماعية".