القضاء: اشرفنا على اجراء قرعة الحج للسنوات الثلاث المقبلة

السومرية نيوز – محلي

اعلن مجلس القضاء الأعلى، عن اشرافه على اجراء قرعة الحج للسنوات الثلاث المقبلة.

وقال المجلس في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي كاظم عباس، حضر اجراء قرعة الحج الالكترونية لمحافظة والتي اقيمت في مقر الهيئة العليا للحج والعمرة للأشراف عليها بشكل مباشر".

وأضاف أن "القضاة، رؤساء ونواب محاكم الاستئناف في كل من البصرة وكربلاء وصلاح الدين والمثنى والانبار وميسان والنجف وديالى وواسط والقادسية وذي قار وبابل وكركوك ونينوى اشرفوا على القرعة الخاصة بالمتقدمين لأداء مناسك الحج للسنوات (2025 و2026 و2027)".

يذكر أن مجلس القضاء الاعلى قد وجه رؤساء الاستئناف الاشراف بشكل مباشر على قرعة الحج الالكترونية.