اعتقال شخص ينتحل صفة ضابط في بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قوة أمنية تتمكن من القبض على شخص ينتحل صفة ضابط برتبة رائد في جهاز الامن الوطني يساوم المواطنين ويوعدهم بتقديم التسهيلات في الدوائر الحكومية".

وأضاف المصدر أن "المعتقل يقوم بابتزاز ومساومة اصحاب المقاهي ومحال شرب الخمور ويدعي انه له علاقات ونفوذ بالدولة ضمن منطقة باب الشيخ"، مشيرا الى "ضبط بحوزته هويات من ضمنها هوية مجلس النواب".