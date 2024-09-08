في ذي قار.. تظاهرة تطالب بتحسين واقع الخدمات

شهدت محافظة ذي قار، مساء الأحد، تظاهرة تطالب بتحسين واقع الخدمات في إحدى المناطق.

وقال مصدر محلي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "منطقة الدجين بقضاء سوق الشيوخ شهدت تظاهرة للمطالبة بإطلاق مشروع للبنى التحتية للمنطقة وتحسين واقع الخدمات". وتشهد ومحافظات عراقية عدة بين مدة وأخرى تظاهرات تطالب بتحسين الخدمات وتغيير واقع التيار الكهربائي وتحديداً مع ارتفاع درجات الحرارة في البلاد.