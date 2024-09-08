أربع وفيات بينهم مسؤول محلي بحادث بين تكريت وكركوك

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حادث سير مروع باصطدام سيارة لاندكروز بشاحنة كبيرة على الطريق الرابط بين تكريت وكركوك".وأضاف المصدر أن "الحادث ادى إلى احتراق السيارة الأولى ومصرع أربعة أشخاص حرقاً داخلها بينهم مسؤول في محافظة الأنبار".يشار الى أن ومحافظات عراقية عدة تشهد بين مدة وأخرى، حوادث سير وتحديداً في الطرق الخارجية تسفر عن وفيات ومصابين، فضلا عن أضرار كبيرة في الممتلكات.