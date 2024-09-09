وزير النقل المصري يجوب مشاريع الطرق التي تنفذها شركات مصرية في بغداد

وقالت وسائل الاعلام المصرية، ان الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، استهل سلسلة اجتماعاته مع الوزراء والمسؤولين العراقيين خلال زيارته للعاصمة العراقية بلقاء وزير النقل العراقي رزاق محيبس، وعددا من المسؤولين ورؤساء 13 شركة مصرية من كبريات اشركات المصرية المتخصصة في مشروعات البنية التحتية والطرق والكباري والسكك الحديدية والموانئ ومشروعات الإسكان.وأكد الوزير أن الوفد المصري جاء بهدف التعاون والمشاركة في مخططات العراق للنهوض بالدولة العراقية في كافه المجالات، مضيفا ان هذه الشركات تهدف الى المساهمة في نهضه العراق في شتى المجالات احتراما وتقديرا واعزازا للشعب العراقي الشقيق.كما تطرقت المباحثات بين الجانبين إلى ماحققته شركة الجسر العربي للملاحة المملوكة لمصر والعراق والأردن خلال النصف الأول من هذا العام والتي تجسد نموذج رائد للعمل العربي المشترك.وتفقد الوزير عددا من مشروعات الكباري والانفاق التي تنفذها الشركات المصرية بالعاصمة حيث تم تفقد مشروع انشاء جسر عابر على نهر دجلة مع تغيير جسر الصرافية وانشاء مجسرات عدد اثنين لتطوير تقاطعي جسر الصرافية وجامع براثا مع تأهيل الطرق المحيطة وتوسعة الطريق الرابط بين جسر الصرافية وتقاطع الشالجية ضمن حزمة مشاريع فك الاختناقات المرورية الثانية والذي تنفذه شركة مصرية، وكذلك تم تفقد مشروع تقاطع معسكر رشيد مع طريق سريع الدوران والذي تنفذه شركة مصرية أيضا.