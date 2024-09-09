جنايات ديالى تحكم بالسجن المؤبد بحق "إرهابي"

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الارهابي انتمى إلى تنظيم القاعدة الإرهابي عام 2007، فضلا عن الانتماء إلى عصابات داعش الإرهابية وتقديمه العون والمساعدة والكفالات المالية لعوائل الارهابيين".وأضاف أن "الحكم صدر بحقه استنادا لأحكام المادة الرابعة /1 وبدلالة المادة الثانية /3 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 واستدلالا بأحكام المادة 132 / 1 من قانون العقوبات".