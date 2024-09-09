بضمنهم حفاة.. الزائرون يواصلون المسير صوب سامراء لإحياء شهادة الإمام العسكري (صور)

السومرية نيوز – محليات



يواصل الزائرون من مختلف المدن العراقية السير على الأقدام باتجاه مدينة سامراء لإحياء ذكرى شهادة الإمام الحسن العسكري عليه السلام التي تصادف يوم الخميس المقبل الموافق 8 ربيع الأول.

أدناه مجموعة من الصور:

