إعادة افتتاح بحيرة مدينة بابل الأثرية (صور)

وقال وزير الموارد المائية خلال حفل الافتتاح إن "ملاكات إدارة تبطين باللحاف الخرساني أنجزت أعمال التأهيل من خلال تنظيف البحيرة وفرشها بمادة مطاطية تمنع نمو القصب والحشائش وتغليف جوانبها باللحاف الخرساني".وأضاف الوزير أن ملء البحيرات يتم بطريقة علمية من خلال تنفيذ دوار لضمان استخدام كميات محددة تسهم بالاستخدام الأمثل للمياه والحافظ عليها من الهدر وإعادة استخدامها" .ونظم نادي الموارد المائية الرياضي على هامش حفل الافتتاح فعاليات للألعاب المائية تضمنت مسابقة في السباحة واستعراض للزوارق التراثية وفعاليات بينت أهمية ترشيد استهلاك المياه والحث على عدم الإسراف.من جانبه، قال وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد البدراني إن "هناك تنسيقا عالي المستوى بين الوزارتين لتطوير المنشأت السياحية"، مشيراً إلى أن "وزارة الموارد المائية بذلت جهوداً كبيرة لتنفيذ هذا المشروع الداعم للقطاع السياحي".