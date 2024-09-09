التعليم تزف بشرى سارة لهذه الفئة

وذكر بيان للوزارة ورد لـ السومرية نيوز، ان "وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، وافق على شمول طلبة الدراسات العليا المتقدمين إلى قناة النفقة الخاصة بتخفيض 50% من الأجور الدراسية".ويتضمن القرار، وفق البيان، "تخفيض الأجور الدراسية لكافة سنوات الدراسة أسوة ببقية المقبولين في الدراسات العليا للعام الدراسي 2025/2024".