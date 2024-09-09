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التربية تعلن جداول الحصص الدراسية المعتمدة للابتدائية والمتوسطة والاعدادية
محليات
2024-09-09 | 08:27
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,424 مشاهدة
أعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين، جدول الحصص الدراسية المعتمد للدراسة الابتدائية والمتوسطة والاعدادية.
وذكر بيان للوزارة ورد لـ السومرية نيوز، أنه "وزارة التربية / المديرية العامة للمناهج تُعلن جدول الحصص الدراسية المعتمد للدراسة الابتدائية والمتوسطة والاعدادية داخل المؤسسات التربوية في عموم العراق للعام الدراسي (2024-2025) لذا اقتضى التنويه والعمل بموجبه".
ادناه جداول الحصص:
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