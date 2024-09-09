التربية تعلن جداول الحصص الدراسية المعتمدة للابتدائية والمتوسطة والاعدادية

وذكر بيان للوزارة ورد لـ السومرية نيوز، أنه "وزارة التربية / المديرية العامة للمناهج تُعلن جدول الحصص الدراسية المعتمد للدراسة الابتدائية والمتوسطة والاعدادية داخل المؤسسات التربوية في عموم العراق للعام الدراسي (2024-2025) لذا اقتضى التنويه والعمل بموجبه".ادناه جداول الحصص: