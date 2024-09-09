صلاح الدين.. الدفاع المدني يوضح لـ السومرية بشأن سقوط مصعد داخله "شيوخ"

وقال المصدر، لـ السومرية نيوز، أن "مصعد داخل مبنى حكومة صلاح الدين، داخل 9 أشخاص، سقط اليوم، لكنه لم يؤدي إلى وقوع إصابات أو خسائر بشرية".وأضاف، أنه "تم انقاذ الأشخاص بعمل فتحة من أعلى المصعد وإخراجهم جميعاً".وفي وقت سابق من اليوم، تداولت مواقع التواصل وبعض المواقع الإخبارية، انباء عن سقوط مصعد كهربائي يقل 10 شيوخ من وجهاء محافظة في مبنى المحافظة وإصابة عدد منهم.