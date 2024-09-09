شركة صينية تتولى مسؤولية تطوير مدينة الصلب بالبصرة.. توجيهات رسمية

وذكر بيان للوزارة ورد لـ السومرية نيوز، أن "وزير الصناعة العراقي، خالد بتال النجم، ناقش إجراءات التعاقد مع مجموعة تشينغشان القابضة الصينية لتطوير مدينة صناعية متخصصة تركز على إنتاج الحديد والصلب في البصرة، وذلك خلال اجتماع عقد اليوم، مع مسؤولي الوزارة والوفد الصيني، حيث تم استعراض الخطوات والتفاصيل المتعلقة بإتمام الاتفاقية".وأكد النجم، "التزام الوزارة بإنشاء وتطوير المدن الصناعية، مشددًا على أهمية هذا المشروع في تعزيز صناعة الصلب في العراق ودعم التنمية المستمرة في وفي عموم البلاد".ووجه الوزير – بحسب البيان – "الجهات المعنية بمراجعة الالتزامات التعاقدية بشكل دقيق واستكمال الخطوات اللازمة للمضي قدمًا في المشروع".يذكر أن وزارة الصناعة أكد في وقت سابق من هذا العام، أن المنشأة الجديدة ستدمج مصانع الحديد الإسفنجي (الحديد المختزل المباشر)، إلى جانب مصانع الألمنيوم والصلب المقاوم للصدأ، لتلبية احتياجات السوق المحلية وتصدير محتمل في المستقبل.وتفيد تقارير بأن العراق يستعد لمنح رخصة استثمار لأول مصنع لإنتاج الأمونيا الزرقاء، والذي سيتم إنشاؤه في محافظة .وكان متحدث باسم الهيئة الوطنية للاستثمار (NIC)، قد قال، سابقاً، إن المشروع سيساهم في تقليل انبعاثات الكربون في الغلاف الجوي، مما يجعله صديقاً للبيئة.ووفقاً للجمعية الملكية في المملكة المتحدة، فإن "الأمونيا الزرقاء" هي الأمونيا التي تُنتج باستخدام "الهيدروجين الأزرق"، أي الهيدروجين الناتج عن عملية إعادة تشكيل غاز الميثان بالبخار (SMR) حيث يتم احتجاز وتخزين غاز ثاني أكسيد الكربون.