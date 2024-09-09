انتحار مشتبه به.. سوري يشنق نفسه شرقي بغداد

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "شاباً سوري الجنسية مواليد 2002 أقدم على الانتحار بأسلوب الشنق بواسطة حبل داخل دار قيد الانشاء كان يعمل فيه كعامل بناء ضمن منطقة شارع فلسطين".وأضاف، انه "تم رفع الجثة وفتح تحقيق بالحادث".