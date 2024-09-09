العراق يودع حرارة الصيف في هذا الموعد

السومرية نيوز – محلي

توقعت هيئة الانواء الجوية، موعد انتهاء موجة حرارة الصيف في العراق.

وقال المركز الإعلامي للهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "اعتبارا من يوم الخميس الموافق 12 أيلول الحالي، تعود درجات الحرارة للانخفاض في وسط وغرب وشمال البلاد، وفي مدن الجنوب".

وأضاف ان "ذلك سيكون بعد ارتفاعها خلال الأيام الحالية لمستويات صيفية رغم اننا نعيش أجواء الخريف".