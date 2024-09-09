توجيهات حكومية تخص مكافحة الاتجار بالبشر

عقدت اللجنة المركزية لمكافحة الاتجار بالبشر، الاثنين، اجتماعا جديدا لها، فيما اصدر وزير الداخلية توجيهات عدة بهذا الشأن.

وقالت وزارة الداخلية في بيان، "ترأس وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الاثنين، الجلسة الثالثة والأربعين للجنة المركزية لمكافحة الاتجار بالبشر بمشاركة ممثلين عن 15 وزارة وعدد من الدوائر غير المرتبطة بوزارة".

وناقش المجتمعون بحسب البيان "سبل تعزيز الجهود لمكافحة الاتجار بالبشر في العراق وتقديم الدعم للضحايا".

ووجه الشمري بـ"ضرورة توسيع دور إيواء ضحايا الاتجار بالبشر في العراق، بما يضمن تقديم الدعم اللازم لهم وتوفير البيئة المناسبة لإعادة تأهيلهم ودمجهم مع المجتمع".

كما وجه بـ"إنشاء دليل توعوي وتعليمي بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي يمثل خطوة استراتيجية نحو الوقاية من جريمة الاتجار بالبشر، يهدف هذا الدليل إلى نشر الوعي بين الطلاب والشباب حول مخاطر هذه الجريمة وأساليب استدراج الضحايا، من خلال تضمين هذا الدليل في المناهج الدراسية".