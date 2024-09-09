في بغداد.. رائحة الكبريت تنتشر في مناطق عدة

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "رائحة الكبريت تنتشر في عدد من مناطق العاصمة وتحديدا الدورة والكرادة ومعسكر الرشيد فضلا عن ال منصور".

ورجح المصدر "احتمالين الى هذه الرائحة وهما أما عملية تكرار في المصفى أو طمر صحي".